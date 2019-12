Un tribunal special din Pakistan l-a condamnat marti la moarte in contumacie pe fostul presedinte Pervez Musharraf, aflat la putere intre 1999 si 2008, pentru inalta tradare si subminarea Constitutiei tarii, relateaza dpa, Reuters si AFP.



Tribunalul format din trei judecatori a pronuntat marti sentinta in procesul deschis impotriva lui Musharraf in urma cu sapte ani.

"Pervez Musharraf a fost gasit vinovat in baza articolului 6 de incalcarea Constitutiei Pakistanului", a declarat oficialul guvernamental Salman Nadeem.

Fostul sef de stat era judecat pentru inalta tradare pentru impunerea starii de urgenta in 2007, cand a suspendat Constitutia si i-a incarcerat pe judecatorii Curtii Supreme care nu au acceptat decizia.

Musharraf, care traieste in exil in Dubai, l-a rasturnat de la putere in 1999 pe prim-ministrul de atunci, Nawaz Sharif, printr-o lovitura de stat militara sangeroasa si a obtinut un rol important pe scena mondiala dupa ce s-a alaturat razboiului antiterorist condus de SUA in Afganistan.

"Acesta este un verdict istoric si va avea un mare impact asupra redefinirii istoriei politice a Pakistanului, vulnerabil la puciuri", a declarat marti comentatorul politic Hamid Mir in emisiunea sa.

Pakistanul a fost condus de generali aproape jumatate din istoria sa dupa obtinerea independentei de Marea Britanie in 1947, iar acesta este primul verdict pronuntat impotriva conducerii militare, potrivit Agerpres.