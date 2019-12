Barack Obama sustine ca femeile nu sunt perfecte, insa sunt fara tagada "mai bune decat barbatii".

„Acum femeilor, vreau doar sa stiti, nu sunteti perfecte, dar un lucru este indiscutabil: sunteti mai bune decat noi (barbatii n.r.). Sunt absolut convins ca daca fiecare tara de pe pamant ar fi condusa de femei, am vedea o imbunatatire semnificativa in toata lumea in aproape orice domeniu...nivel de trai si rezultate”, a declarat Barack Obama.

Chestionat daca ia in considerare sa revina in functii de conducere din politica, Barack Obama a mentionat ca este de parere ca liderii trebuie sa faca loc altora la un moment dat, noteaza digi24.ro. Fostul lider a mai spus ca majoritatea problemelor din lume vin de la persoane mai in varsta, mai ales barbati, care tin cu dintii de pozitiilor lor de putere.