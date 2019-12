O ''centura cu vibratii'' a fost dezvoltata de o echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie si Statele Unite pentru a ajuta persoanele cu probleme de vedere sa se orienteze mai usor, avertizandu-le in legatura cu obiectele din proximitate, relateaza luni Press Association.



Dispozitivul, care se afla in teste la Spitalul Universitar Southampton (UHS), este dotat cu o camera 3D de detectie in profunzime 3D pentru a localiza obiectele si a avertiza persoanele care o poarta prin intermediul unor vibratii.

''Tehnologia, cunoscuta sub denumirea de Centura Optoelectronica pentru Imbunatatirea Viziunii Reduse (LEO), a fost deja utilizata pentru a ajuta persoanele cu retinita pigmentoasa (RP) sa navigheze cu succes intr-un labirint. Centura consta intr-o camera 3D de detectie in profunzime si un stick portabil de computer conectat prin wi-fi la plasturi de vibratie aflati pe o vesta si la curele de glezna. Acesta scaneaza zona din fata persoanei cu ajutorul camerei 3D si avertizeaza utilizatorul in legatura cu obiectele din apropiere prin intermediul vibratiilor - cu cat bazaitul este mai rapid, cu atat obiectul este mai aproape - pozitia fiind indicata de plasturii din stanga, centru sau dreapta'', a explicat un purtator de cuvant al UHS.

Dispozitivul a fost dezvoltat de profesor Steve Russell de la Universitatea din Iowa si profesorul Andrew Lotery de la UHS.

Lotery a evaluat sase pacienti cu RP avansat si 20 de persoane sanatoase care au purtat ochelari ce le restrictionau vederea. Rezultatele, publicate in jurnalul stiintific PLoS One, au demonstrat ca toti participantii au putut folosi centura pentru a-i ghida in patru labirinturi realizate din obstacole aranjate in moduri diferite, scrie Agerpres.

Persoanele cu RP - o afectiune care provoaca o pierdere a vederii periferice si care ingreuneaza vizibilitatea in conditii de lumina redusa - au declarat ca centura le-a fost ''deosebit de utila'' cand cautau drumul in labirinturi.

''In acest mic studiu pilot am demonstrat ca centura are un mare potential si, pe baza a ceea ce am aflat, intentionam sa o dezvoltam in continuare pentru a ajuta pacientii sa isi pastreze independenta, in ciuda problemelor de vedere'', a declarat Lotery.

''Centura prezinta avantaje fata de alte ajutoare alternative pentru persoanele cu pierderi de vedere, cum ar fi un bat alb sau un caine ghid, prin faptul ca poate fi purtata pe sub haine si poate fi relativ discreta. Acest lucru ii poate ajuta pe cei care au o reticenta fata de utilizarea unui ajutor vizibil, de teama discriminarii'', a completat cercetatorul.