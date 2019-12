Greta Thunger, adolescenta cunoscuta drept cea mai populara activitsta pentru problemele de mediu, a anuntat in cadrul unei conferinte ca isi va lua o vacanta pentru a petrecere sarbatorile de iarna cu familia.



Greta Thunberg in varsta de 16 ani a anuntat ca are nevoie de o pauza. Activista a anuntat in cadrul unei vizite in Spania acest lucru, mentionand: "Voi fi acasa de Craciun si apoi imi voi lua o vacanta, pentru ca am nevoie sa ma odihnesc. Altfel, nu poti sa rezisti sa faci astfel de lucruri la nesfarsit".

Cand a facut anuntul, adolescenta se afla alaturi de mii de elevi in nordul Italiei in orasul Torino, unde se protesta pentru implementarea unor actiuni privind scaderea emisiilor de carbon, scrie Digi 24, care citeaza Reuters.

Saptamana trecuta tanara suedeza a fost numita de revista Time Personalitatea Anului 2019, ca urmare a implicarilor sale in a atrage atentia asupra schimbarilor climatice si de mediu.

Aceasta a devenit cunoscuta anul trecut, cand a inceput sa lipseasca in fiecare vineri de la scoala pentru a atrage atentia asupra protejarii Planetei, stand singura cu niste pancarte in fata Parlamentului din Suedia. Ulterior, mai multe persoane i s-au alaturat pentru ca totul sa culmineze cu manifestari la nivel global, cunoscute ca Fridays for Future, inspirand milioane de oameni.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019