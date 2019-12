Tanara activista de mediu suedeza Greta Thunberg a provocat furia cailor ferate germane Deutsche Bahn dupa ce a postat pe Twitter ca a fost nevoita sa calatoreasca intr-un tren aglomerat la intoarcerea de la Conferinta asupra schimbarilor climatice (COP25) desfasurata la Madrid.



Thunberg, in varsta de 16 ani - care are 3,6 milioane de abonati pe Twitter - a postat o fotografie cu ea asezata pe podea intr-un tren, inconjurata de valizele sale, adaugand ca a traversat Germania in trenuri aglomerate.

Compania feroviara Deutsche Bahn a replicat duminica, tot pe Twitter, ca ea calatorea la clasa I.

"Draga Greta, multumesc pentru sustinerea acordata lucratorilor feroviari in lupta noastra impotriva schimbarilor climatice. Ne bucuram ca ati calatorit cu ICE 174 (tren de mare viteza) sambata", a scris compania germana.

"Ar fi fost mai frumos daca ati fi mentionat si felul si modul amabil si competent in care ati fost tratata de personalul nostru la clasa intai", se mai spune in mesajul postat contul de Twitter al Deutsche Bahn, care a difuzat ulterior si un comunicat de presa.

Totusi, Deutsche Bahn nu a negat faptul ca fata nu si-a gasit un loc inainte de Frankfurt, la jumatatea drumului dintre Basel si Hamburg.

Thunberg a raspuns printr-un tweet ca trenul sau de la Basel fusese anulat si ca ea si prietenii sai au trebuit sa stea pe podea in doua trenuri inainte de a gasi la clasa I din Goettingen, scrie Agerpres.

"Bineinteles ca nu este o problema si nu am pretins niciodata ca a fost. Trenurile aglomerate sunt un semn bun, pentru ca ele arata ca cererea pentru calatoriile cu trenul este mare'', a adaugat ea.

Thunberg, care refuza sa calatoreasca cu avionul pentru a-si limita amprenta de carbon, a fost criticata saptamana trecuta de presedintele american Donald Trump care, tot pe Twitter, a ironizat indignarea ei ecologica, spunand ca ar trebui sa invete sa-si gestioneze furia.