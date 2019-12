Politistii supraponderali si obezi din Mexic au fost plasati intr-un program de dieta si exercitii fizice, implementat la nivel national, informeaza AFP.



Cu trupurile acoperite de picaturi de transpiratie sub soarele arzator din Mexic si cu rictusuri de suferinta care le deformeaza chipurile, mai multi politisti supraponderali din aceasta tara faceau joi seturi de flotari, genuflexiuni si abdomene.

Tricourile lor albe, rosii si negre sunt umede, scotandu-le in relief abdomenele rotunjite si proeminente.

Nemilos fata de cele 25 de "victime", barbati si femei, lungiti cu fetele in jos la picioarele sale, un instructor striga comenzi prin care le cere sa isi continue eforturile, fara sa tina seama de durerea lor.

Scena care se desfasoara in parcarea asfaltata a unei sectii de politie din Ciudad de Mexico ar putea avea loc in oricare alta tara.

Citeste si: Politistii ar putea dispune ridicarea masinilor parcate pe trotuar

Insa in Mexic, unde 75% dintre adulti sunt supraponderali sau chiar obezi, tabloul nu este deloc unul anodin.

In total, peste 1.000 de politisti si politiste din capitala mexicana, dintr-un total de 83.000 de angajati, au acceptat sa participe la acest program creat pentru a le impune o dieta severa, pentru a le ameliora sanatatea si a-i face sa devina mai eficienti pe teren.

Acestia primesc o prima lunara de 1.000 de pesos (aproximativ 50 de dolari americani) pentru a-i face sa faca fata mai usor acestei situatii, cel putin in primele stadii ale regimului si ale exercitiilor fizice, considerate cele mai dificile.

Programul "O politie sanatoasa", implementat in urma cu trei luni

"Este un mijloc pentru a face fata problemei pe care o avem in Mexic in legatura cu obezitatea si sedentarismul", a explicat - de aceasta data fara sa strige - instructorul Javier Ramirez.

Citeste si: Cantaretul What`s Up, incatusat de politisti

In spatele lui, cei mai obositi dintre cursanti profita pentru a-si lua o pauza discreta, in speranta ca instructorul Ramirez va acorda un interviu mai lung jurnalistilor de la AFP.

"Vrem ca politistii sa fie intr-o conditie fizica optima, ca sa-si faca munca intr-o maniera eficienta", a adaugat el.

Una dintre cele mai ridicate rate ale obezitatii

Rata obezitatii din Mexic este una dintre cele mai mari din America Latina, alaturi de cele inregistrate in Chile si Bahamas, potrivit Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultura (FAO).

Flagelul obezitatii ii afecteaza si pe copiii mexicani in procente din ce in ce mai ingrijoratoare.

Citeste si: Daruri de Mos Nicolae de la politisti pentru Nicoleta, fetita pierduta

Numarul bolilor asociate obezitatii si greutatii in exces est alarmant in aceasta tara, care are o populatie de peste 120 de milioane de locuitori.

In 2018, 8,6 milioane de persoane au declarat ca au fost diagnosticate cu diabet, iar alte 15 milioane sufera de hipertensiune, potrivit cifrelor comunicate de Institutul National de Statistica si Geografie (INEGI) din Mexic.

Problema este atat de grava, incat a determinat in acest an Parlamentul mexican sa adopte modificari in etichetarea alimentelor considerate "de exclus", altfel spus bogate in zahar, sare si grasimi saturate.

Urmand exemplul unei abordari implementate in Chile, guvernul mexican va avertiza populatia in legatura cu alimentele ce contin aceste substante in procente exagerate, in pofida rezistentei intampinate din partea reprezentantilor industriei alimentare.

In ceea ce priveste obezitatea, Politia din Mexic nu face exceptie.

"Aveam o sanatate precara si asta se reflecta asupra muncii mele. Eram foarte obosita", a declarat Graciela Benitez, o femeie de 36 de ani care a slabit circa 10 kilograme dupa ce s-a alaturat acestui program, scrie Agerpres.

"Inainte, mancam si mi se facea somn, eram la capatul puterilor imediat cand era vorba sa muncesc", a adaugat ea.

"Acum, nu mai obosesc asa repede, simt ca trupul meu este diferit", a dezvaluit Graciela, care tocmai terminase o serie de exercitii de gimnastica.

Mauricio Barrera, un ofiter de 26 de ani, a remarcat si el o schimbare pozitiva in tura lui de 12 ore dupa ce s-a alaturat aceluiasi program.

"Este o noua etapa. Programul mi-a permis sa inteleg ca obezitatea este o boala. Prima luna a fost dificila din punct de vedere mental si fizic", a declarat el, mandru ca a reusit sa treaca peste acea perioada.

Graciela si Mauricio sunt dati acum ca exemple de urmat de catre colegii lor, iar autoritatile spera sa asiste la o emulatie in randul politistilor supraponderali si obezi.