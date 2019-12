Mii de viermi marini - supranumiti "pesti-penis" din cauza formei lor - au esuat in aceasta saptamana pe pe o plaja din California in urma unei furtuni, informeaza AFP.



Aceste vietuitoare, cunoscute sub denumirea stiintifica Urechis unicinctus, au esuat pe tarm in zona Drakes Beach, o plaja aflata la nord de orasul San Francisco.

Cu marimi ce pot sa ajunga pana la 25 de centimetri si cu o umflatura la nivelul capului, "pestii-penis" sunt cunoscuti pentru faptul ca sapa galerii sub forma literei "U" in nisip, pe care le folosesc pentru a prinde hrana cu care se hranesc (plancton, bacterii, etc).

Desi traiesc in principal in California, aceste vietuitoare marine sunt considerate o delicatesa in Coreea de Sud, unde le sunt atribuite proprietati afrodiziace.

"Pestii-penis" au "forma perfecta pentru o viata subterana", a explicat biologul Ivan Parr intr-un articol publicat in aceasta saptamana pe site-ul revistei Bay Nature.

Acesti viermi marini, a detaliat acelasi biolog, exista pe Pamant de peste 300 de milioane de ani, scrie Agerpres.

"Ei sunt o prada pentru scoici, trematode, pesti, pisici-de-mare, pescarusi si oameni", cei din urma consumandu-i prajiti, fripti sau sub forma de sashimi.

Ploile abundente din ultima saptamana au determinat esuarea lor pe plaja californiana.

"Exista anumite riscuri atunci cand 'casa' voastra este facuta din nisip. Furtunile puternice se pot dezlantui asupra tarmului, degajand sendimentele si lasand restul elementelor litoralului sa esueze pe mal", a explicat biologul Ivan Parr.

