International • 14 Decembrie 2019 • 12:18 12:18 Lectura de un minut

Daca ne-am lua dupa banii platiti pe decoratiuni, se pare ca Bucurestiul este mai bogat decat Viena, avand in vedere ca in Capitala suma totala a ajuns la 2,5 milioane de euro, in timp ce in capitala Austriei s-a cheltuit numai jumatate.



Decoratiunile din Viena au costat 1,2 milioane de euro in 2019, chiar mai putin de jumatate decat suma cheltuita in Bucuresti de catre autoritatile locale pentru impodobire. Totusi, decoratiunile din capitala Austriei sunt aceleasi in fiecare an; in plus, nu se pun luminite pe arterele principale. Motivul? "Nu suntem chiar atat de bogati, incercam sa economisim!", sustin oficialii austrieci, potrivit stirileprotv.ro. "Capitala este impodobita cu 10 milioane de beculete de tip LED - cu 7 milioane mai multe decat in anii precedenti, peste 9.300 de elemente luminoase - dintre care unele cu specific sportiv, aproximativ 4.000 de elemente luminoase 3D si 2D (cu 1.500 mai multe decat anul trecut) si 2.200 de figurine agabaritice - care depasesc 2,5 metri inaltime. Traseul iluminatului festiv din acest an insumeaza peste 40 de kilometri de bulevarde si strazi adiacente, in 72 de locatii din Bucuresti", a aratat Primaria Capitalei. Citeste si: Ambasada SUA la Bucuresti anunta ca Hans Klemm si-a incheiat...

