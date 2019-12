Doi tineri din Maroc care au ramas prinsi sub zapada au reusit sa se salveze dupa ce unul dintre ei a reusit sa publice pe Facebook o inregistrare video in care solicita ajutor, transmit autoritatile citate de DPA.



Incidentul s-a petrecut pe muntele Tidgine in nordul Marocului, cei doi stand prinsi mai multe ore in zapada.

Unuia dinte cei doi tineri i-a venit ideea sa faca o transmisiune in direct pe pagina sa de Facebook, oferind detalii in legatura cu situatia dificila in care se afla si mentionand ca prietenul sau are fracturi la umar si picior.

Inregistrarea a devenit virala, iar autoritatile din provincia Al-Hoceima (in nord), ghizii locali si chiar si localnicii s-au mobilizat salvandu-i.

"Multe persoane au distribuit inregistrarea. Gratie retelelor de socializare, protectia civila i-a salvat", a spus un prieten al celor doi tineri pentru Hespress.

Cei doi barbati au fost transportati la un spital local dupa operatiunea de salvare, noteaza stirileprotv.ro.