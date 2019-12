Se crede ca pisica a fost una fara stapan, care traia pe strazile din Israel, atunci cand s-a strecurat in container. Dupa 12 zile cat a stat izolata fara mancare si fara apa, aceasta a fost descoperita in Marea Britanie.





Pisica, despre care se crede ca are doar un an, a primit numele Izzy, noteaza Daily Star.

Nu se stie cum, dar felina a ajuns in containerul care a plecat din Israel si a parcurs timp de 12 zile o distanta de peste 3000 de kilometri, fiind observata abia in Marea Britanie. Proprietarii containerului au fost cei care au facut descoperirea in luna aprilie a acestui an.

Initial felina a fost tinuta in carantina pentru patru luni. Ulterior a fost mutata intr-un centru de adoptie si protejarea pisicilor, unde a si primit un nume, ocazie cu care cazul ei s-a mediatizat. Cei de la asociatie au spus ca aceasta este intr-o stare buna si ca se cauta proprietari pentru ea, unii care eventual sa o ia acasa chiar de sarbatori.

Thea Eld, o reprezentanta a centrului, a fost surprinsa privind modul cum a reusit pisica sa ramana in viata. Avand in vedere ca a stat 12 zile inchise in container, fara nicio sursa de apa sau mancare si in conditii incredibile. "Nu o sa ii stim niciodata intreaga poveste, dar cel mai probabil a ramas blocata in container intr-o incercare de a gasi mancare sau de a gasi un loc confortabil unde sa doarma, dar a ajuns sa fie blocata acolo", a declarat femeia. S-a mai spus ca Izzy este o pisica foarte timida.

