Parlamentarul de diaspora Daniel Popescu, care a locuit si profesat pe teritoriul britanic mai bine de 10 ani si care cunoaste din experienta problematica din jurul Brexit-ului, considera ca romanii trebuie sa fie informati corect si cu claritate despre procesul de retragere al Regatului Unit din Uniunea Europeana si despre consecintele pe care acesta le are asupra celor care muncesc sau studiaza acolo si asupra celor care intentioneaza sa emigreze in UK.

"Garantarea drepturilor romanilor din Marea Britanie nu inseamna doar posibilitatea de a face cerere pentru rezidenta de exemplu, ci si informarea despre pasii necesari, si sprijinul practic pentru a face toate procedurile accesibile pentru cetatenii romani care raman dupa Brexit. Altfel multi risca o situatie legala precara, care va avea repercusiuni asupra conditiilor de munca si trai.

'Reiterez ca cea mai buna atitudine a romanilor din UK fata de rezultatul alegerilor anticipate parlamentare si Brexit este sa continue sa APLICE pentru a obtine noul tip de rezidenta — settled status — bit.do/fkDNV. Acest lucru ne-a fost transmis si in mai 2019, la ultima vizita in Marea Britanie a Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, cand ne-am intalnit cu reprezentanti ai institutiilor centrale britanice, parlamentari britanici si ONG-uri. Ca si pana acum, USR va fi aproape de romanii din Marea Britanie', a transmis deputatul USR Daniel Popescu, vicepresedinte al Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii.

Din 30 martie 2019, Guvernul Regatului Unit a lansat oficial site-ul pe care cetatenii europeni pot solicita noul statut de sedere:



SISTEMUL DE INREGISTRARE a cetatenilor din UE in vederea obtinerii noului statut de sedere in UK – aici puteti aplica online pentru obtinerea noului statut de sedere in UK.

puteti aplica online pentru obtinerea noului statut de sedere in UK.

GHIDUL DE INDRUMARE in LIMBA ROMANA pentru cetatenii UE care solicita noul statut de sedere/rezidenta pe teritoriul UK – vezi aici Citeste si: Dancila: Orban crede ca se razbuna pe PSD, insa se razbuna pe romani

Va recomandam sa va pregatiti documentele si sa faceti aplicatia CAT MAI CURAND POSIBIL. Termenul limita de depunere a cererilor va fi:

✅ 30 iunie 2021 (daca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana cu un acord) sau

✅ 31 decembrie 2020 (daca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana fara un acord).

'Vom continua sa urmarim indeaproape negocierile care au loc atat pe teritoriul britanic, cat si in plan european in ceea ce priveste Brexit-ul, pentru a oferi o cat mai buna informare a cetatenilor romani din Marea Britanie care sunt direct afectati de aceasta problematica. Ii invit pe toti cei care au nelamuriri specifice despre aceasta chestiune sa ne scrie la daniel.popescu@cdep.ro sau sa trimita email la londra.brexit@mae.ro (un membru al echipei Ambasadei Romaniei la Londra va incerca sa raspunda solicitarii dumneavoastra in cel mai scurt timp posibil)', a conchis deputatul USR Daniel Popescu", se arata intr-un comunicat USR.