Un volum din saga Harry Potter, semnat de J.K. Rowling si achizitionat cu un penny, a fost vandut la licitatie in schimbul sumei de 2.300 de lire sterline, informeaza Press Association.

Un exemplar din prima editie a ''Harry Potter And The Chamber of Secrets'' (''Harry Potter si Camera Secretelor'') a fost pus in vanzare joi in cadrul unei licitatii organizate de Hansons Auctioneers la Bishton Hall, in comitatul Staffordshire

Potrivit casei de licitatii, volumul a ajuns in posesia unui cumparator international privat.

Mark Cavoto (51 de ani), un om de afaceri care detine circa 1.500 de carti din seria Harry Potter, a comandat acest volum de colectie de pe Amazon si a platit un penny plus taxele postale, fara sa-si dea seama ca are autograful autoarei.

Cavoto, tatal a cinci copii, a cumparat si a vandut circa 3.000 de carti cu Harry Potter de-a lungul anilor.

Citeste si: J.K. Rowling a suscitat speculatii din partea fanilor universului...

A decis sa le scoata la vanzare cand fiica sa, Holly, acum in varsta de 25 de ani, a inceput sa le colectioneze dandu-si seama ca poate cere un pret mai mare.

"Cand Holly era copil, adora cartile cu Harry Potter si a inceput sa le colectioneze", a declarat Cavoto, aflat in Buxton, comitatul Derbyshire.

"In urma cu 10 ani, am hotarat sa vindem unele dintre cartile mai vechi, iar trei dintre acestea s-au dat in decurs de 20 de minute pe eBay pentru 9,99 de lire sterline fiecare".

"Sunt antreprenor, am un magazin in Buxton si mi-am dat seama ca este o oportunitate de afaceri".

Citeste si: Erori umane si decizii neinspirate: 10+ greseli care au marcat istoria

"Am verificat numerele ISBN si am cumparat primele trei carti la mana a doua de pe Amazon pentru un penny fiecare plus taxe postale, iar apoi le-am vandut in decurs de cateva minute pentru 9,99 de lire sterline fiecare pe eBay".

Cavoto, care, prin afacerea sa Partworks Collectables sprijina colectionarii sa identifice obiectele dorite, a spus ca, intr-o perioada in care cumpara circa 10 carti pe zi, a dat de exemplarul semnat de J.K. Rowling.

"Era semnat 'Pentru Alexandra, J.K. Rowling' si era un exemplar din editia hardback 1998 a 'Harry Potter And The Chamber of Secrets', al doilea roman din serie".

In octombrie, casa de licitatii Hansons, din comitatul Derbyshire, a gazduit o licitatie in care un exemplar rar din prima editie a ''Harry Potter And The Philosopher's Stone'', primul roman din serie, a fost achizitionat cu 57.000 de lire sterline, scrie Agerpres.