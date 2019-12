Politia belgiana a evacuat joi cladirea Consiliului European de la Bruxelles ocupata de circa 30 de militanti ai Greenpeace veniti cu o masina de pompieri inaintea summitului european consacrat "Pactului ecologic" privind clima, au afirmat surse concordante, potrivit AFP.



"Summitul este mentinut, dar in functie de situatie ar putea fi organizat in cladirea Justus Lipsus" care este langa cladirea Europa, unde se aflau activistii, a spus un responsabil al presedintiei Consiliului, chiar in timp ce politia punea capat actiunii de protest.

Politia belgiana a desfasurat o operatiune pentru a evacua 28 de militanti ai Greenpeace veniti cu un vechi camion de pompieri modificat pentru a pacali fortele de securitate. Ei au escaladat structura metalica a cladirii Europa, noul sediu al Consiliului, si au desfasurat un banner pentru a atrage atentia asupra "urgentei climatice". Imaginea da impresia unei cladiri in flacari.

ctiunea a inceput dimineata devreme si s-a incheiat in jurul orei 10.30 GMT, a constatat un fotograf al AFP aflat la fata locului.

Summitul european urmeaza sa inceapa joi, la ora locala 15.00 (14.00 GMT). Presedintele Consiliului European, Charles Michel, are mai multe intalniri bilaterale prevazute cu lideri europeni inainte de deschiderea summitului, iar acestea au fost mutate in Justus Lipsus, cladirea adiacenta conectata printr-o pasarela de noul sediu.

Pompierii din Bruxelles au folosit doua scari mari pentru a le permite politistilor sa urce pe structura cladirii si sa ii retina pe activisti. Politia a confirmat pentru AFP circa 20 de arestari. Conform Greenpeace, persoanele retinute sunt francezi, belgieni si germani.

Greepeace a spus ca operatiunea a fost o reusita. "Ne-am facut treaba", a declarat Laura Ullmann, o purtatoare de cuvant a ONG-ului, informeaza Agerpres.

La summitul de joi si vineri, liderii europeni vor incerca sa ajunga la un acord asupra obiectivului de neutralitate in materie de emisii de carbon pana in 2050, propunere care se afla in centrul 'Pactului ecologic' propus de sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si care este primit cu reticenta de trei tari din Est - Polonia, Ungaria si Cehia.