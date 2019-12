Lectura sub un minut

Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit chiar in mijlocul unei sosele. Incidentul s-a petrecut in Phoenix, SUA.



La momentul aterizarii fortate, doua persoane se aflau in aparatul de zbor, relateaza politia locala, care a mentionat ca nicio persoana nu a fost ranita.

In egala masura, nicio persoana aflata la sol nu a fost ranita, noteaza stirileprotv.ro.

Avionul a fost avariat, una dintre aripi fiind rupta in urma impactului cu solul. In egala masura, au mai fost distruse cateva masini parcate in zona.

