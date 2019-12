Greta Thunberg a fost numita de revista americana Time personalitatea anului 2019. Tanara suedeza de doar 16 ani este o activista de mediu ce a devenit cunoscuta dupa ce a inspirat la nivel global miscari care atrag atentia asupra schimbarilor climatice.



Editorii revistei Time au ales-o pe Greta Thunberg drept Personalitatea Anului 2019, apreciind eforturile uriase facute intr-un an si jumatate de a atrage atentia asupra schimbarilor de mediu. Aceasta a devenit un simbol al unei miscari internationale impotriva incalzirii globale, scrie The Independent.

Intr-o declaratie s-a mentionat ca "este o adolescenta extraordinara care, in curajul sau de a vorbi adevarul in fata puterii, a devenit imaginea unei generatii."

Greta Thunberg a inceput sa castige popularitate din august 2018 cand a inceput sa nu se mai duca la scoala, pentru a protesta singura in fata Parlamentului suedez. Aceasta a stat mai multe zile de vineri cu pancarte, pentru ca ulterior sa i se alaturi tot mai multe persoane. Pana cand oameni din intreaga lume au protestat alaturi de ea.

Citeste si: Studiu: Schimbarile climatice expun generatiile viitoare la...

Revista Time a laudat modul cum Greta a infruntat liderii lumii, care prefera sa investeasca in imaginea lor, decat sa actioneze pentru a salva Planeta. Tanara a vorbit la summitul ONU si a spus "Adevaratul pericol este atunci cand politicienii si cei cu functii de conducere fac sa para ca se intampla lucruri reale, cand de fapt nu se face aproape nimic, in afara de recunoastere inteligenta si PR-uri creative. Se pare ca totul s-a transformat intr-un fel de oportunitate pentru tari ca sa negocieze lacune si de a evita ridicarea ambitiei lor."

In acest an, Greta Thunberg a fost aleasa dintr-o lista scurta realizata de editorii Time unde erau inclusi Donald Trump, Nancy Pelosi, protestatarii din Hong Kong si „The Wistleblower” (un ofiter CIA anonim de la care au pornit informatiile legate de scandalul „Trump-Ucraina”), scrie Digi 24. Prima data cand Revista Time a acordat titlul de Personalitatea Anului a fost in 1927, cand distinctia ajungea la Charles Lindbergh, prima persoana care a zburat deasupra Oceanului Atlantic, de la New York la Paris.