International • 11 Decembrie 2019 • 15:24 15:24 Lectura sub un minut

O sosea s-a surpat in apropierea unui santier din Brazilia si cel putin patru masini au cazut in craterul urias care s-a format in asfalt.

Anchetatorii sustin ca, cel mai probabil, soseaua s-a surpat din cauza lucrarilor care nu au fost bine consolidate. Masinile care erau parcate pe soseaua respectiva au cazut una peste alta in caraterul urias. Din fericire, nicio persoana nu se afla la fata locului, asa ca nu a fost inregistrata nicio victima. Autoritatile din Brazilia fac cercetari, pentru a stabili cu exactitate cauza producerii incidentului nefavorabil, potrivit stirileprotv.ro. Citeste si: Parcul auto national in 2018: 5 mil. de masini au o vechime mai mare d Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.