Un elefant salbatic a ucis doua femei si a ranit patru persoane miercuri, in apropierea unui parc national din sud-vestul Nepalului, a declarat politia locala, citata de DPA.

Femeile, in varsta de 50, si respectiv, 38 de ani, adunau nutret pentru vitele lor intr-o padure care se invecineaza cu Parcul National Shuklaphanta miercuri devreme cand

animalul le-a atacat fatal, a raportat politistul Dinesh Acharya.

"Elefantul le-a atacat in timp ce incercau sa fuga de el", a precizat responsabilul, adaugand ca alte patru persoane au primit ingrijiri medicale la un spital aflat de cealalta parte a granitei, in India.

Parcul national gazduieste mai multe specii pe cale de disparitie, cum ar fi tigri, rinoceri, cerbi de mlastina si mai multe specii de pasari rare.

Conflictul dintre animalele salbatice si oameni s-a intensificat in ultimii ani in Nepal, starnind ingrijorari cu privire la siguranta celor care traiesc in apropierea zonelor protejate.

Citeste si: Dancila, intrebata daca se considera un model pentru femeile din...

In urma cu doua saptamani, un elefant salbatic a ucis o femeie de 35 de ani si a ranit una de 60 de ani langa un parc national din sudul tarii, scrie Agerpres.