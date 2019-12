Numarul persoanelor decedate in incidentul armat inregistrat marti dimineata la un spital din orasul Ostrava, in nord-estul Cehiei, a urcat la sase, a anuntat ministrul ceh al sanatatii Adam Vojtech, citat de postul de radio public ceh, transmite Reuters.



Update 11:25 - Postul de radio german Deutsche Welle a relatat ca politia a evacuat spitalul si este in cautarea unui barbat cu parul scurt, cu o inaltime de aproximativ 1,8 metri si imbracat cu o jacheta rosie.

"Sunt desfasurate o unitate de interventie a politiei regionale si o echipa de reactie rapida. Din pacate, atacul s-a soldat cu mai multe decese'', a declarat ministrul de interne Jan Hamacek pentru postul public de televiziune ceh.

''Interventia este in desfasurare, nu voi comenta cu privire la alte detalii. Politia face tot posibilul pentru a rezolva situatia'', a adaugat Hamacek.

Potrivit cotidianului britanic The Independent, politia a facut apel la localnici in legatura cu presupusul autor al atacului, care a avut loc in jurul orei locale 07:20 (06:20 GMT).

Citeste si: Un cuplu din Dolj a fost gasit mort in propria locuinta. Barbatul...

''Cerem publicului ajutor pentru gasirea suspectului. De asemenea, facem apel la prudenta maxima'', a declarat politia ceha.

Cotidianul MF Dnes a informat ca martorii au auzit focuri de arma dinspre camera de garda a spitalului universitar din Ostrava, ce are 1.200 de paturi.

Ostrava, oras industrial din nord-estul Cehiei, situat in apropierea frontierei cu Polonia, are o populatie de aproximativ 290.000 de locuitori, potrivit Agerpres.

Stirea initiala

Citeste si: 25 de morti si 600 de raniti, dupa cutremurul din Albania....

Incidentul a avut loc la Spitalul Universitar din orasul Ostrava, capitala regiunii Moravia-Silezia, la putin timp dupa ora locala 07:00 (06:00 GMT), a declarat pentru Reuters ministrul de interne ceh Jan Hamacek.

"Sunt desfasurate o unitate de interventie a politiei regionale si o echipa de reactie rapida. Din pacate, atacul s-a soldat cu mai multe decese'', a explicat Hamacek. La operatiunea de cautare a presupusului autor participa si un elicopter al politiei cehe.

Un medic din Spitalul Universitar din Ostrava a declarat pentru site-ul de stiri Aktualne ca unitatea medicala este inchisa temporar.

Guvernatorul regiunii Moravia-Silezia, Ivo Vondrak, a spus ca incidentul de la Ostrava reprezinta "o mare tragedie". Acesta este cel mai grav atac din Republica Ceha dupa ce in 2015 un barbat a impuscat mortal opt persoane intr-un restaurant din orasul Uhersky Brod.

Citeste si: Doua persoane din Mehedinti, sot si sotie, au fost gasite moarte...

Premierul Andrej Babis si ministrul Jan Hamacek au plecat spre Ostrava, oras situat la 350 de km est de Praga in apropierea frontierei cu Polonia si avand o populatie de aproximativ 290.000 de locuitori.