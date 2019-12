International • 10 Decembrie 2019 • 10:23 10:23 Lectura de un minut

Americanul Peter Frates, care in 2014 a devenit imaginea provocarii galetii de apa cu gheata (Ice Bucket Challenge) in urma careia au fost stransi milioane de dolari pentru gasirea unui remediu pentru scleroza laterala amiotrofica (ALS), a murit luni la varsta de 34 de ani in urma acestei boli neurodegenerative, a anuntat familia sa, relateaza AFP si dpa.

Peter Frates a murit inconjurat de familie "dupa o lupta eroica cu scleroza laterala amiotrofica", a scris familia sa intr-un comunicat publicat luni de Boston College. Frates era "hotarat sa schimbe traiectoria unei boli care nu a avut niciun tratament sau leac" ajutand la crearea unei provocari devenite extrem de populare pe retelele de socializare. Frates nu s-a aflat la originea acestei provocari, in care mii de persoane s-au filmat turnandu-si o galeata de apa cu gheata in cap, insa el este cel care a transformat-o intr-un simbol al luptei impotriva acestei boli in primavara anului 2014. In 2012, el a aflat ca suferea de scleroza laterala amiotrofica (ALS), cunoscuta si sub numele de boala Lou Gehrig, care se manifesta prin paralizia progresiva a muschilor. Inca nu exista un leac pentru aceasta boala, care provoaca, in medie, decesul in termen de 3-5 ani de la diagnostic. Citeste si: A murit sotia regretatului Andrei Gheorghe "Ice Bucket Challenge" a devenit virala pe retelele de socializare si mii de persoane au participat la aceasta provocare, printre care si celebritati. Oprah Winfrey, Jeff Bezos, LeBron James, Bill Gates, Steven Spielberg si Mark Zuckerberg se numara printre cei care au postat o inregistrare video in care se alaturau acestei campanii de constientizare, scrie Agerpres. Asociatia ALS, care sprijina persoanele diagnosticate cu aceasta boala si cercetarea medicala, a afirmat ca in urma donatiilor pentru aceasta campanie au fost stransi 115 milioane dolari. In plus, aceste fonduri au permis descoperirea a cinci noi gene legate de aceasta boala si au facilitat finantarea de noi studii clinice pentru tratamente.

