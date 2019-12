Noul Parchet European va fi o structura de investigare a fraudei financiare, in special a fraudei impotriva fondurilor europene, a declarat procurorul-sef al Biroului Procurorului Public European (EPPO), intr-un interviu publicat pe site-ul Consiliului UE.



''Prioritatile noastre vor fi legate de investigarea eficienta, recuperarea daunelor si indeplinirea principalelor obiective care sunt stipulate in reglementari'', a spus primul procuror-sef european in acest scurt interviu audio publicat la 3 decembrie.

''Din punctul meu de vedere este o decizie istorica pentru ca este prima data cand vom avea un organism pentru procurori pentru a investiga infractiunile si sunt sigura ca impreuna cu Curtea Europeana de Justitie vom constitui pilonul principal in justitie si vom apara mai bine valorile europene, statul de drept si cetatenii europeni'', a mai spus Laura Kodruta Kovesi, prezentandu-si viziunea si planurile de a lupta impotriva fraudei UE.

Consiliul Uniunii Europene a validat formal la 14 octombrie numirea procurorului roman Laura Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european.

Kovesi a fost selectata de pe o lista scurta de trei candidati propusi de un comitet de selectie independent si in urma unei cereri deschise de candidaturi. In cursa pentru acest post s-au mai aflat francezul Jean-Francois Bohnert si germanul Andres Ritter.

In calitate de primul procuror-sef european, Laura Codruta Kovesi va avea un mandat de sapte ani care va consta in special in construirea structurii operationale si administrative a EPPO si in stabilirea de bune relatii de lucru cu autoritatile judiciare nationale.

Procurorul-sef european va organiza activitatea EPPO, institutie independenta insarcinata cu investigarea, urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a infractiunilor impotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, coruptia sau frauda transfrontaliera cu TVA de peste 10 milioane de euro. Lista infractiunilor se va putea extinde in viitor pentru a include, de exemplu, faptele de terorism.

De asemenea, procurorul-sef european va reprezenta EPPO in contactele cu institutiile UE, statele membre si tarile terte. Va avea doi adjuncti si va prezida colegiul procurorilor, proveniti din toate tarile participante, care va fi responsabil de definirea strategiei si a regulamentului intern si de asigurarea coerentei intre diferite cazuri si in cadrul aceluiasi caz.

EPPO va avea sediul central in Luxemburg si se asteapta sa fie operational la sfarsitul anului 2020.

Pana in prezent, 22 de state membre s-au alaturat Parchetului Public European (Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Romania, Slovenia, Slovacia, Spania). Cele cinci state care nu participa inca - Suedia, Ungaria, Polonia, Irlanda si Danemarca - se vor putea alatura in orice moment, informeaza Agerpres.

Laura Codruta Kovesi, cetatean roman, a ocupat in cursul carierei sale in Romania diverse functii de procuror.