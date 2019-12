Medicii spanioli au anuntat ca au reusit sa salveze viata unei turiste britanice, dupa ce aceasta a ramas timp de sase ore consecutive in stop cardiac, in urma unei hipotermii severe suferite in cursul unei excursii pe munte, transmite AFP.



"Este un miracol", a recunoscut britanica Audrey Marsh, in varsta de 34 de ani, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Barcelona, alaturi de echipa de interventie care a salvat-o de pe munte, in data de 3 noiembrie.

"Este cel mai lung stop cardiac intrerupt de care avem cunostinta in Spania. Au mai fost cazuri similare in Alpi si in Scandinavia", a explicat pentru AFP doctorul Eduard Argudo, seful sectiei de reanimare de la spitalul Vall d'Hebron din Barcelona.

Audrey Marsh, care este rezidenta in Barcelona, si-a pierdut cunostinta in jurul orei 13:00, dupa ce a fost surprinsa de o furtuna de zapada in timpul unui drumetii in Pirinei alaturi de sotul sau

Echipa de salvare a ajuns la ora 15:35, iar Audrey Marsh nu mai prezenta niciun semn de activitate cardiaca, iar temperatura corpului sau scazuse la 18 grade Celsius.

Dupa primele tentative de reanimare incheiate fara succes, tanara a fost transferata cu un elicopter la spitalul Vall d'Hebron, care dispune de un sistem inovator de reanimare denumit ECMO (oxygenare prin membrane extracorporale).

Folosit pentru prima oara cu aceasta ocazie in Spania pentru o reanimare, acest dispozitiv se bazeaza pe o masina care se branseaza la sistemul cardiac al pacientului pentru a-i sustine atat inima cat si plamanii. Masina extrage sange dintr-o vena, il incalzeste, il oxigeneaza si apoi il reintroduce in organism printr-o artera.

In jurul orei 21:45, adica sase ore mai tarziu dupa ce a fost gasita pe munte si dupa ce corpul i-a fost reincalzit, medicii au incercat din nou sa o resusciteze, scrie Agerpres.

"Am decis sa-i aplicam un electrosoc pentru a incerca sa-i repornim inima si acest lucru a functionat", a explicat Dr. Argudo.

Conform medicilor, reusita acestei reanimari miraculoase se datoreaza, in principal, hipotermiei. Hipotermia a ucis-o si a salvat-o in acelasi timp. Datorita frigului metabolismul ei a incetinit, iar organele au avut nevoie de mai putin oxigen si acest lucru i-a permis creierului sa reziste", a adaugat el.

Procesul de reabilitare al lui Audrey Marsh a fost, la randul sau, neobisnuit de rapid. Sase zile mai tarziu, pacienta a parasit unitatea de terapie intensiva fara sa prezinte sechele neurologice.