O catea din Marea Britanie a adus pe lume 21 de pui, iar proprietara sa sustine ca evenimentul ar putea fi consemnat in Cartea Recordurilor, relateaza UPI joi.



Joanne Hine a declarat ca animalul sau de companie, Mary Jane (MJ), o corcitura de Dog german si Bulldog american, ar fi trebuit sa nasca sase pui, insa la 20 noiembrie ea a devenit mama a 21 de catelusi.

Cel mai mare numar de pui adusi pe lume de o catea in timpul unei nasteri a fost inregistrat in Cambridgeshire, Marea Britanie, in anul 2004. Femela din rasa Mastiff napoletan pe nume Tia, a dat nastere la 24 de pui. Insa, Tia a nascut prin cezariana, ceea ce o face pe Hine sa se intrebe daca nu cumva Mary Jane ar trebui sa devina detinatoarea recordului inscris in Guinness World Records.

''Sunt foarte mandra de ea. MJ a facut totul singura, iar Annie si Ruth de la Jane Callow Veterinary Practice au fost in permanenta alaturi de ea", a povestit proprietara pentru The Independent.

Sase dintre pui s-au nascut morti, iar unul a decedat la scurt timp, potrivit metro.co.uk.

Joanne Hine a precizat ca cei 14 catelusi care au supravietuit au nevoie de ingrijire si atentie constanta deoarece MJ nu ii poate hrani pe toti, scrie Agerpres.

In luna februarie, o femela de Dog german din statul american Arizona, pe nume Cleo, a nascut, prin cezariana, 19 pui.