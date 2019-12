International • 6 Decembrie 2019 • 10:31 10:31 Lectura sub un minut

Un sofer de camion oprit de politie in satul Birkweiler, in sud-vestul Germaniei, pentru modul haotic in care conducea, a recunoscut ca urmarea un film erotic in timp ce sofa, a declarat joi politia, relateaza dpa.



Soferul a condus serpuit aproximativ 16 kilometri pe un drum regional in timp ce se uita pe tableta la un film erotic miercuri seara, se arata in raportul politiei. El a primit o amenda de 150 de euro. Barbatul i-a spus politistului care l-a oprit ca ii placea atat de mult filmul incat a devenit distras. 'Au existat numeroase cazuri de coliziuni din cauza soferilor de camion care se uita la ecrane' in timp ce conduc, a spus un purtator de cuvant al politiei germane, scrie Agerpres. Citeste si: Momentul in care un sofer neatent evita o tragedie in Cluj/ VIDEO

