"Opera de arta", intitulata "Comedian", lipita cu o singura bucata de banda adeziva, a fost creata in trei editii, doua dintre acestea fiind deja vandute.

Ultima banana din aceasta editie ar putea ajunge sa valoreze chiar si 150.000 de dolari, scrie digi24.ro.

Artistul Maurizio Cattelan, a declarat despre creatia sa "sculpturala" ca "banana reprezinta fix asta: o banana".

Two of the three bananas have already sold, with the last now going for $150,000. https://t.co/GgXOcBFwBR