Desi vacantele de Craciun sau revelion sunt printre cele mai scumpe din intreaga perioada a anului, romanii continua sa profite din plin de zilele de concediu si sa se bucure de experiente inedite in alte tari.

Cele mai cautate destinatii

La nivel national, cea mai cautata destinatie pentru perioada care cuprinde sarbatorile de iarna este Dubai. Temperaturile ideale pentru a vizita „orasul recordurilor mondiale” contribuie din plin la alegerile turistilor romani, pe langa preturile tot mai atractive ale biletelor de avion. Pretul mediu al unui zbor in aceasta perioada a scazut fata de anul precedent cu aprox. 5%, ajungand acum la 395 EUR, in medie.

Viena, Londra, Roma si Phuket completeaza clasamentul celor mai cautate 5 destinatii pentru zborurile cu plecare din Romania.

Separand cautarile cu plecare din orasele mari din tara noastra, observam ca cele 5 destinatii care stabilesc clasamentul la nivel national sunt si puternic influentate de zborurile din Otopeni, topul avand aceeasi configuratie. In ceea ce priveste orasul Cluj-Napoca, cele mai dorite destinatii de iarna par sa fie Malta, Roma si Londra, iar cele care s-au remarcat cel mai des in cautarile iesenilor sunt Londra, Roma si Milano. Londra este prima optiune si in cautarile de zboruri cu plecare din Sibiu, Suceava si Bacau.

Orase noi in topul cautarilor

Miami, Denpasar (Bali), Varsovia si New York au crescut in topul preferintelor romanilor, ajungand printre cele mai cautate 20 de destinatii pentru perioada vacantei de iarna, devansand destinatii ca Santa Cruz (Tenerife), Colombo (Sri-Lanka), Larnaca sau Bruxelles, care faceau parte din acest clasament in anul anterior. Dintre cele mai cautate destinatii pentru iarna, de cea mai mare crestere a interesului romanilor se bucura Miami, care a urcat 18 pozitii fata de anul trecut, iar Colombo a pierdut cel mai mult interes, coborand 24 de pozitii.

Evolutia preturilor pentru cele mai cautate 10 destinatii

Preturile mentionate reprezinta valorile medii ale tarifelor pentru un zbor dus-intors al unui adult in clasa economica in perioada 21.12.2019 - 05.01.2020 cu date de cautare intre 01.06.2019 - 30.11.2019. Comparatia cu anul anterior e bazata pe valorile medii ale tarifelor pentru un zbor dus-intors al unui adult in clasa economica in perioada 21.12.2018 - 05.01.2019 cu date de cautare intre 01.06.2018 - 30.11.2018. Preturile se pot modifica sau pot deveni indisponibile.

Foto: momondo.ro