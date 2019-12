Un casalot care a murit dupa ce a esuat pe insula Harris din Scotia avea o masa compacta de 100 kg de deseuri in stomac, informeaza BBC luni.



In masa compacta de deseuri au fost descoperite plase de pescuit, franghii, curele de ambalat, pungi si cani de plastic.

Specialistii au declarat ca pe moment nu este clar daca aceste deseuri au contribuit la moartea cetaceului, un mascul tanar, insa localnicii care au descoperit joi carcasa pe plaja Seilebost sunt de parere ca decesul acestuia este legat de poluarea marina.

"Mergem pe aceste plaje aproape in fiecare zi si iau mereu cu mine o punga sa colectez gunoaiele, care provin cea mai mare parte din pescuit", a povestit Dan Parry, un rezident din localitatea Luskentyre, situata in apropiere, potrivit Agerpres.

Membrii Scottish Marine Animal Stranding Scheme (SMASS), o organizatie care investigheaza decesele balenelor si delfinilor, au disecat balena in incercarea de a determina cauza mortii acesteia.

"Starea in care am descoperit animalul nu era deosebit de proasta si, cu toate ca este cu siguranta plauzibil ca aceasta cantitate de deseuri a contribuit la faptul ca acesta a esuat pe plaja, nu am putut descoperi dovezi ca ea i-a obstructionat intestinele", se indica intr-o postare pe pagina de Facebook a SMASS.

"Aceasta cantitate de plastic in stomac este, totusi, enorma, si trebuie sa-i fi afectat digestia", se indica in aceeasi postare.

Potrivit datelor SMASS, relatarile privind balenele si delfinii esuati pe plajele scotiene sunt in crestere, de la 204 in 2009 la 930 in 2018.