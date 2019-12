O femeie care ramasese cu masina impotmolita in albia unui rau din salbaticia australiana a fost salvata dupa 12 zile in care a supravietuit mancand biscuiti si band apa dintr-o adapatoare, informeaza BBC luni.



Tamra McBeath-Riley, in varsta de 52 de ani, plecase alaturi de doua persoane intr-o excursie cu masina atunci cand vehiculul lor a ramas blocat in albia unui rau.

Grupul s-a separat la un moment dat in incercarea de a cauta ajutor. Femeia a fost gasita in zona in care se afla masina, insa cele care o acompaniau sunt in continuare date disparute.

Politia a declarat ca McBeath-Riley fost tratata intr-un spital din Alice Springs pentru deshidratare si expunere la soare dupa ce a fost descoperita de catre echipele de salvare duminica seara.

Cautarile insa continua pentru prietenele sale Claire Hockridge, de 46 ani, si Phu Tran, de 40 de ani. In excursie, femeile plecasera insotite de Raya, femela terrier a lui McBeath-Riley, scrie Agerpres.

Cele trei parasisera Alice Springs, unul dintre cele mai mari orase din Teritoriul de Nord, pentru o excursie de o dupa-amiaza, pe 19 noiembrie, insa masina lor a ramas impotmolita in albia raului Hugh.

Femeia a povestit ca ea si prietenele sale au ramas impreuna trei zile incercand sa urneasca masina, insa intr-un final au decis sa se desparta pentru a cauta ajutor. Ea a fost cea care a ramas in apropierea autovehiculului, deoarece s-a temut ca terrierul sau nu va supravietui unui drum lung.

Politia din Teritoriul de Nord a mobilizat elicoptere pentru cautarea celor trei femei si a reusit sa o gaseasca pe McBeath-Riley la circa 1,5 kilometri de masina dupa ce un localnic a raportat ca a vazut intr-o zona urme de cauciucuri.