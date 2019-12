Un barbat care isi pierduse pisica in urma cu sapte ani s-a reunit cu aceasta dupa ce o femeie a gasit-o bolnava pe strada. Reintalnirea emotionanta a fost surprinsa intr-un clip video urmarit de mii de persoane.



Pisica tigrata Chebon a disparut de acasa in urma cu sapte ani, cand familia care o avea se pregatea sa se mute din California in Ohio, scrie Bored Panda. Atunci plecarea s-a amanat cu un an, sperandu-se ca felina va reveni.

Stapanaul sau, Robert, se resemnase cu ideea ca nu o va mai revedea vreodata, pana cand a primit un apel care l-a anuntat ca felina pierduta a fost gasita. La capatul celalalt al telefonului se afla un strain care il anunta ca pisica pe care el o cauta este in viata si ca poate veni sa o ia acasa.

"Imi amintesc ca la un moment dat ma rugam si spuneam - Doamne, o sa fac orice, doar adu-mi pisica inapoi", spune stapanul felinei intr-o inregistrare video postata de cei care au facilitat reuniunea dintre cei doi.

Pisica a fost gasita de o femeie care a remarcat ca este bolnava si a decis sa o prinda si sa o duca la veterinar. Animalul era microcipat si cei de la cabinet au reusit sa il gaseasca pe stapan. In varsta de 19 ani acum, pisicia a trait in perioada cat a lipsit, cel mai probabil, pe strazi.

Initial barbatul s-a temut ca este vorba despre o greseala, dar nu a ezitat sa cumpere un bilet de avion pentru a veni sa verifice daca este vorba despre pisica lui sau nu. In momentul reintalnirii, asa cum se vede si in inregistrare, felina il recunoaste pe barbat si reactioneaza la vederea lui.