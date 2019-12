Numita si "Insula Mierii" (Melita, cu o numeau vechii greci), Malta e una dintre tarile europene cautate de turisti, dar nu numai. Atrage si numerosi investitori straini, din alte colturi ale lumii, care vor sa se stabileasca intr-o tara linistita, cu o economie performanta, taxe mici si un nivel de trai de invidiat.



Pasaportul maltez e printre cele mai puternice din lume; se situeaza pe locul 10 in clasamentele internationale. Acest lucru inseamna ca detinatorii pasaportului de Malta beneficiaza de o mobilitate fantastica. Pot calatori fara viza sau luand viza direct la aeroport, la sosire, in aproximativ 164 de tari. Malta e in spatiul Schengen, deci cetatenii maltezi nu trec prin controale de frontiera in tarile Uniunii Europene, plus Elvetia, Norvegia si Liechtenstein. Mai mult decat atat, pasaportul maltez asigura intrarea in Statele Unite ale Americii fara viza de turist. Pe langa libertatea de circulatie, cetatenia malteza primita in urma unei investitii majore ofera si o multime de alte beneficii, enumerate de citizenships.com:



Practic, cetatenia malteza inseamna cetatenia UE, iar cel ce are pasaport maltez poate face afaceri ori lucra in toate cele 28 de tari ale Uniunii Europene, plus Elvetia.



Spre deosebire de alte tarei care aplica mecanismul cetateniei prin investitii, legea malteza nu cere sederea permanenta pe teritoriul tarii pentru acordarea cetateniei.



Pentru a obtine cetatenia malteza nu se cere test de limba sau alt test, in cazul programului cetatenie prin investitii. De notat ca Malta are doua limbi oficiale: malteza si engleza. Deci adaptarea la viata de aici se face rapid, prin limba engleza.



O singura solicitare de cetatenie include intreaga familie, adica sotul/sotia, copiii si alte rude gradul 1.



Cetatenia e transmisa descendentilor, care o mostenesc automat.

Cei ce obtin cetatenia malteza isi pot pastra si prima cetatenie, daca doresc.

Conditiile in care se obtine pasaportul maltez

Strainii pot solicita cetatenia malteza fie prin Programul Individual de Investitii, fie prin Programul de Rezidenta Nelimitata. Daca solicitantul intruneste conditiile prevazute de unul din cele doua programe, poate primi cetatenia malteza si, implicit, cetatenia UE.

Programul de Rezidenta Nelimitata

Strainii care sunt acceptati au dreptul sa ramane nelimitat in Malta si sa beneficieze de toate privilegiile acordate oricarui cetatean din spatiul Schengen. Pentru a obtine cetatenia prin rezidenta, strainii trebuie sa cumpere obligatiuni guvernamentale in valoare de 250.000 de euro. Acestea nu pot fi vandute decat dupa 5 ani. In plus, solicitantul va dona 30.000 euro unui program guvernamental si va trebuie sa cumpere sau sa inchirieze o proprietate in Malta.

Programul Individual de Investitii

In acest caz, solicitantul trebuie sa doneze 650.000 de euro Fondului National de Dezvoltare din Malta, care e detinut de guvern, sa cumpere obligatiuni si actiuni guvernamentale in valoare de 150.000 de euro si sa investeasca cel putin 350.000 de euro in imobiliare.

Pe langa investitii, pentru a fi acceptati, strainii trebuie sa aiba:



Cel putin 18 ani;



Un cazier juridic curat (sa nu fi avut probleme cu justitia)



O cetatenie primara;



Un document de calatorie valabil;



Asigurare de sanatate cu acoperire globala.

Autoritatile malteze verifica foarte riguros toate cererile, inclusiv in colaborare cu organismele internationale, cum ar fi Interpolul.