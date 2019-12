Ariel Burdett, fosta participanta la concursul britanic de talente muzicale ''X Factor'', a fost gasita moarta in casa ei din Leeds (nordul Marii Britanii) in data de 12 noiembrie cu o rana incisiva in zona gatului, potrivit mass-media britanice, citate de EFE.





Un purtator de cuvant al politiei din comitatul West Yorkshire a precizat ca "nu exista circumstante suspecte" privind moartea lui Burdett, in varsta de 38 de ani, al carei nume real era Amy. Potrivit personalului care ingrijea de casa in care locuia artista, anchetatorii s-au prezentat la proprietate in data de 4 noiembrie, fiind alertati de vecini, ingrijorati de faptul ca artista putea avea probleme, scrie Agerpres. Cantareata nu a deschis usa angajatilor, care au revenit dupa opt zile si au patruns in casa dupa ce au fortat incuietoarea si au gasit-o moarta pe artista. Potrivit tabloidului Daily Mail, politia a confirmat, intr-o audiere in fata unui judecator, ca "nu considera ca exista imprejurari suspecte" legate de acest deces. Andrew Smalling, un vecin care locuieste in zona si care o cunostea pe Burdett, a declarat ziarului The Sun ca a fost profund emotionat de aflarea acestei vesti triste si ca artista "a luptat mult timp impotriva demonilor sai". "Cred ca regreta faptul ca a participat la 'X Factor', pentru ca era o artista cu adevarat buna, iar acel lucru intr-un fel a afectat-o", a precizat el. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile. Burdett a devenit cunoscuta in Marea Britanie, dupa ce a participat la o auditie a celebrului concurs de talente muzicale, fara sa treaca insa de prima faza. La incheierea auditiei sale, in care a folosit diferite registre vocale, juriul a considerat ca reprezentatia ei a fost "un cosmar total".

