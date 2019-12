Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat sambata atacul cu cutit comis in ziua precedenta la Londra de un agresor cunoscut autoritatilor britanice pentru activitati teroriste, fara insa ca ea sa prezinte dovezi in sprijinul acestei revendicari, relateaza Reuters.





Intr-un mesaj transmis de agentia de propaganda a SI, Amaq, se sustine ca atacul soldat cu doi morti si trei raniti in apropiere de London Bridge a fost executat de unul dintre combatantii gruparii jihadiste ca raspuns in urma apelului lansat de aceasta sa fie atacate tarile ce fac parte din coalitia antijihadista.

Atacatorul in varsta de 28 de ani si identificat cu numele de Usman Khan fusese eliberat conditionat din inchisoare in decembrie 2018 dupa ce si-a ispasit jumatate dintr-o condamnare pentru terorism. El a fost gasit vinovat in 2012 pentru tentativa de a plasa explozivi in cladirea Bursei din Londra si organizarea unei tabere de antrenament pentru teroristi in Kashmirul pakistanez, scrie Agerpres.

Chiar inainte de a comite atacul, el a participat la o conferinta pe tema reabilitarii detinutilor organizata de Universitatea Cambridge, in cladirea Fishmongers' Hall in partea de nord a London Bridge.

Dupa ce a plecat de acolo, a amenintat cu o centura falsa de explozivi ca o va detona si apoi a injunghiat mai multi trecatori aproape de London Bridge, ucigand doi dintre ei, un barbat si o femeie, si ranind alti trei, un barbat si doua femei, una dintre persoanele ranite fiind in stare critica. Imagini postate pe retele sociale arata mai multi oameni care au intervenit si au pus atacatorul la pamant, fiind ulterior indepartati de politisti, care in final l-au impuscat mortal pe Usman Khan.