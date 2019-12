Buldogul Thor a fost desemnat cainele anului 2019 in Statele Unite dupa ce a castigat principala categorie - Best in Show - a concursului chinologic National Dog Show, care a avut loc in orasul Philadelphia, informeaza CNN.





La editia din 2019 a acestui concurs anual gazduit de Kennel Club of Philadelphia, Thor a invins peste 2.000 de alti caini din 193 de rase inainte de a se impune in finala sectiunii principale.

"Iubesc acest caine. Are toate calitatile. Se deplaseaza uimitor", a declarat dresorul sau, Eduardo Paris, intr-un interviu acordat dupa acest concurs, televizat joi de postul NBC in ziua in care americanii au celebrat Thanksgiving, dar care s-a desfasurat mai devreme in aceasta luna.

Ceilalti sase finalisti din sectiunea Best in Show au fost caini din rasele Bichon havanez, Husky siberian, Golden retriever, Pharaoh hound, Bobtail (Old English Sheepdog) si Wheaten terrier cu blana moale.

O noua rasa a fost prezentata in cadrul concursului - Azawakh. Exemplarele din aceasta rasa, crescute in Africa pentru vanatoare, sunt singurii caini din lume a caror inaltime este mai mare decat lungimea lor.

Femeia care a prezentat acel caine a fost la randul ei protagonista unui premiere. Aliya Taylor, o fosta politista din Philadelphia, a purtat hijab si a devenit singurul concurent din istoria competitiei care a aparut intr-o astfel de tinuta vestimentara in timpul unei prezentari oficiale.

La fel ca in ultimii 18 ani, concursul National Dog Show a fost difuzat de postul NBC imediat dupa traditionala Parada de Thanksgiving organizata de lantul de magazine Macy's. Peste 20 de milioane de telespectatori americani urmaresc aceasta emisiune TV in fiecare an.