Barbatul care a ucis doua persoane vineri pe Podul Londrei era Usman Khan, 28 de ani, fost detinut condamnat pentru terorism, a anuntat sambata seful brigazii antiteroriste din Marea Britanie, Neil Basu, noteaza AFP.





Individul care a ucis vineri cu cutitul doua persoane intr-un atac pe Podul Londrei era cunoscut de politie si avea legaturi cu "grupari teroriste islamiste", a informat agentia Press Association citand surse din cadrul serviciilor de securitate, noteaza AFP.

Usman Khan, in varsta de 28 de ani, era cunoscut autoritatilor, fiind condamnat in 2012 la inchisoare tot pentru infractiuni teroriste dar eliberat conditionat in decembrie anul trecut.

El fusese condamnat la 16 ani de inchisoare pentru apartenenta la un grup care viza sa comita un atac cu bomba la bursa din Londra (London Stock Exchange) si sa infiinteze o tabara de antrenament terorist in Pakistan, scrie Agerpres.

"Acest individ era cunoscut de autoritati, fiind condamnat in 2012 pentru infractiuni teroriste. El a fost eliberat conditionat in decembrie 2018", a declarat Neil Basu intr-un comunicat, informand ca este in curs de desfasurare o perchezitie intr-un loc din comitatul Staffordshire, in centrul Angliei.

Politia l-a impuscat mortal pe suspect, care purta o vesta cu explozibili falsi.