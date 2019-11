Politia britanica a anuntat ca fortele sale au impuscat vineri un barbat intr-un incident pe Podul Londrei, incident pe care il trateaza ca pe unul terorist, ca masura de precautie, transmite Reuters.

Politia anuntase ca "a fost chemata la ora 1.58 p.m. la locul unei injunghieri in apropiere de Podul Londrei". "Un barbat a fost retinut de politie. Credem ca un numar de oameni au fost injunghiati", indica politia pe Twitter.

Postul Sky News, citand surse neidentificate, a relatat ca cel putin o persoana, care nu era atacatorul, a fost ucisa in incident.

Here is another video of the #LondonBridge attack where the suspect was shot twice and killed. pic.twitter.com/S7F31adn99 — Waine Lasikiewicz (@waine_las) 29 noiembrie 2019

Serviciul de ambulanta a declarat un incident major si a trimis mai multe echipaje la fata locului.

"In acest stadiu, circumstantele referitoare la incidentul de pe Podul Londrei raman neclare", a transmis politia pe Twitter.

"Totusi, ca masura de precautie, raspundem la acest incident ca si cand este vorba despre unul de terorism. Un barbat a fost impuscat de politie", adauga comunicatul.

Premierul Boris Johnson a transmis ca este "tinut la curent cu privire la incidentul de pe Podul Londrei" si ca multumeste "politiei si tuturor serviciilor de urgenta pentru reactia lor imediata".

"I’m being kept updated on the incident at London Bridge and want to thank the police and all emergency services for their immediate response." — Prime Minister Boris Johnson — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 29 noiembrie 2019

Martori au declarat pentru media britanice ca politia a sosit la scurt timp dupa ce s-au auzit focuri de arma.

Anterior, un purtator de cuvant al politiei declarase ca "se pare ca cineva a fost impuscat".

Postul Sky News a transmis ca un barbat a fost impuscat mortal.

BBC a transmis ca au fost auzite doua focuri de arma.

London Ambulance service declare a “major incident” at London Bridge, after “a number of people have been injured” following a stabbinghttps://t.co/ZKuTDCRftk pic.twitter.com/Tw4eaGA0Gv — BBC News (UK) (@BBCNews) 29 noiembrie 2019

Postari video si fotografii pe Twitter au aratat mai multe masini de politie si autobuze pe pod, precum si un camion derapat pe mai multe benzi.

In iunie 2017, o camioneta a intrat in multime pe Podul Londrei, de peste Tamisa, dupa care cei trei ocupanti au injunghiat trecatori in Borough Market. Bilantul atacurilor, revendicate de gruparea jihadista Statul Islamic, a fost de opt morti si 50 de raniti.

In martie 2017, un barbat a intrat cu masina in multime pe Podul Westminster, dupa care a injunghiat mortal un politist in fata Parlamentului, numarul total al victimelor fiind de cinci morti.

La inceputul lunii noiembrie, nivel de alerta terorista in Marea Britanie a trecut de la 'grav' la 'substantial', riscul unui atentat fiind redus de la ' foarte probabil' la 'probabil', a anuntat ministrul de interne Priti Patel la momentul respectiv, potrivit Agerpres.