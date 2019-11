Chirurgii indieni au extirpat un rinichi de 7,4 kilograme, de marimea unei bile de bowling, din organismul unui pacient diagnosticat cu o maladie genetica rara, a anuntat luni un membru al echipei medicale, citat de AFP.



Acesta este unul dintre cei mai mari rinichi extirpati vreodata in cadrul unei operatii medicale.

"Avea o marime uriasa si ocupa jumatate din abdomenul pacientului. Stiam ca era un rinichi mare, dar nu ne-am gandit niciodata ca va fi si atat de greu", a declarat Sachin Kathuria, membru al echipei medicale.

Pacientul de 56 de ani, diagnosticat cu boala polichistica renala autozomal dominanta, a fost supus unei interventii chirurgicale de doua ore la spitalul Sir Ganga Ram din New Delhi luna trecuta.

Un rinichi normal cantareste intre 120 de grame si 150 de grame si are o lungime de aproximativ 12 centimetri. Rinichiul pacientului indian avea o lungime de 45 de centimetri, a dezvaluit medicul Sachin Kathuria.

Potrivit Cartii Recordurilor Guinness, cel mai mare rinichi extirpat vreodata de la un pacient uman, operatie realizata la Dubai in 2017, avea o greutate de 4,25 kilograme.

Insa medicii de la acelasi spital din New Delhi au dezvaluit ca au gasit dosare medicale in care se vorbeste despre un rinichi de 9 kilograme care ar fi fost extirpat din corpul unui pacient, scrie Agerpres.

Boala de care sufera pacientul indian operat in luna octombrie provoaca aparitia unor chisturi pe rinichi. Medicii din New Delhi au decis sa realizeze acea operatie dupa ce au detectat o hemoragie interna si un inceput de infectie in organismul pacientului.

Potrivit medicului Sachin Kathuria, pacientul are acum o stare buna de sanatate si a fost plasat sub dializa in asteptarea unui transplant renal.