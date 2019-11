Productia de zahar a Rusiei s-a dublat in ultimul deceniu, iar in sezonul actual ar urma sa inregistreze un salt de 20% pana la un nivel record, gratie conditiilor meteo favorabile, astfel incat producatorii sunt obligati sa depoziteze zaharul rafinat in aer liber (ceea ce ii afecteaza calitatea) sau in depozite independente la costuri suplimentare, transmite Bloomberg.



"Suntem obligati sa facem acest lucru pentru ca nu mai avem spatii de depozitare. Este posibil ca ulterior acest zahar sa trebuiasca sa fie reprocesat din nou deoarece nu stim cum un cumparator ar putea achizitiona acest zahar, avand in vedere aspectele ce tin de calitate", a declarat presedintele uniuni producatorilor de zahar din Rusia, Andrey Bodin la un seminar organizat de Organizatia Internationala a Zaharului (ISO) la Londra.

In ultimele decenii, industria zaharului din Rusia s-a transformat rapid, trecand de la calitatea de importator de zahar brut la cea de detinator al unui exces de productie ce trebuie vandut. Insa Rusia are dificultati in a concura pe pietele de export pentru ca nu este atat de eficienta la procesarea de zahar ca alte tari, ceea ce inseamna ca are costuri mai mari. In plus, problema lipsei de spatii de depozitate este agravata in prezent si de pretul scazut al zaharului, scrie Agerpres.

Andrey Bodin estimeaza ca in acest sezon productia de zahar a Rusiei va ajunge la o cifra totala de 7,2 milioane tone in timp ce exporturile s-ar putea ridica doar la un milion de tone, in principal in tarile vecine. In acest conditii, va aparea un deficit de spatii de depozitare pentru aproximativ doua milioane de tone de zahar, sustine Bodin, presedintele unei uniuni care reprezinta aproximativ 95% din producatorii de zahar din Rusia.

In ceea ce priveste sezonul urmator, Andrey Bodin este de parere ca productia de zahar a Rusiei va scadea, probabil, din cauza preturilor scazute pe piata intern care vor descuraja insamantarea de sfecla de zahar.