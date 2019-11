Un magazin universal din Japonia revine asupra unui plan ce prevede ca angajatele sale sa poarte ecusoane speciale in perioada menstruatiei, informeaza joi Reuters. Scopul initial al initiativei a fost acela de a declansa sentimente de compasiune fata de femei, insa a starnit un val de critici.



Magazinul universal Daimaru Umeda din Osaka a anuntat joi ca dorit sa stimuleze apropierea intre angajatii sai prin incurajarea femeilor sa poarte in perioada menstruatiei un ecuson cu un personaj manga numit ''Seiri Chan'' - in traducere aproximativa ''Domnisoara Menstruatie''.

''Am primit numeroase plangeri din partea publicului. Unele dintre acestea pentru hartuire, ceea ce in mod clar nu a fost intentia noastra. Acum ne regandim planurile'', a declarat un director executiv al companiei, care nu a dorit sa isi dezvaluie numele. Acesta a spus ca purtarea acestor ecusoane nu ar fi avut titlu obligatoriu.

Un purtator de cuvant al companiei nu a fost disponibil imediat pentru comentarii, noteaza Reuters.

Reactia negativa vine in contextul in care cazurile de hartuire la locul de munca sunt in aceasta perioada sub lumina reflectoarelor in Japonia, pe fondul unei penurii a fortei de munca, dar si a schimbarii valorilor privind rolurile de gen si echilibrul dintre viata profesionala si cea personala, scrie Agerpres.

Companiile se confrunta din ce in ce mai des cu critici, de multe ori exprimate public, privind hartuirea si discriminarea de gen.