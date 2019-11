Persoanele care traiesc la o distanta de pana la 50 de metri de drumurile cu trafic intens sunt expuse la cresterea riscului de cancer pulmonar cu pana 10%, conform unui raport publicat recent in Marea Britanie si citat de Press Association.



Studiul, efectuat de cercetatori de la King's College London si lansat de o coalitie alcatuita din cincisprezece organizatii nonguvernamentale care activeaza in domeniile sanatatii si mediului, demonstreaza ca proximitatea fata de drumurile aglomerate creste riscul de cancer pulmonar si poate sa afecteze dezvoltarea plamanilor copiilor cu pana la 14%.

Realizat in 13 orase diferite din Marea Britanie si Polonia, studiul sugereaza ca poluarea atmosferica poate contribui la o crestere a riscului de boli de inima, accident vascular cerebral, insuficienta cardiaca si bronsita.

Raportul a analizat treisprezece probleme de sanatate diferite prezente la persoanele care locuiesc in zone cu poluare atmosferica ridicata si le-a comparat cu restul populatiei, concentrandu-se nu doar asupra internarilor in spitale si a deceselor, ci si asupra simptomelor, precum infectiile respiratorii, scrie Agerpres.

In cazul in care poluarea atmosferica este redusa cu o cincime ar exista, spre exemplu, cu 3.865 mai putine cazuri de copii cu simptome de bronsita in Londra, cu 328 in Birmingham, cu 94 in Bristol, cu 85 in Liverpool, cu 85 in Manchester, cu 134 in Nottingham, cu 38 in Oxford si cu 69 mai putine in Southampton.

Studiul a concluzionat, de asemenea, ca poluarea atmosferica din zonele limitrofe drumurilor cu circulatie intensa a stopat dezvoltarea plamanilor la copii cu aproximativ 14% in Oxford, 13% in Londra, 8% in Birmingham, 5% in Liverpool, 3% in Nottingham si 4% in Southampton.

Inaintea alegerilor legislative din 12 decembrie din Marea Britanie, coalitia - care include British Lung Foundation si UK Health Alliance on Climate Change - solicita tuturor partidelor sa se angajeze spre stabilirea unui obiectiv obligatoriu, reglementat prin lege, pentru a se indeplini pana in 2030 liniile directoare ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) privind calitatea aerului.

''Poluarea aerului ne face pe noi, si mai ales pe copiii nostri, bolnavi din leagan pana in mormant, dar deseori este invizibila. Aceasta cercetare impresionanta face ca aceasta criza de sanatate publica - care afecteaza toti oamenii din Marea Britanie - sa fie vizibila si demonstreaza urgenta cu care toate partidele politice trebuie sa acorde prioritate curatarii aerului nostru'', a declarat doctor Rob Hughes din cadrul Clean Air Fund.

In plus, coalitia solicita crearea unei retele nationale de zone cu aer curat in Marea Britanie.

Zona de Emisii Ultra-scazute, introdusa la inceputul acestui an in Londra - unde se estimeaza ca o treime dintre rezidenti locuiesc in apropierea unui drum aglomerat - a avut deja un impact asupra poluarii atmosferice, nivelul de dioxid de azot fiind redus cu 29%.

''Se pare ca in fiecare zi vedem din ce in ce mai multe dovezi ale efectelor teribile pe care le are poluarea aerului asupra sanatatii si plamanilor nostri. Cei mai vulnerabili sunt cel mai puternic loviti'', a afirmat doctor Penny Woods, director executiv in cadrul British Lung Foundation.

''Cunoastem ca poluarea atmosferica stopeaza dezvoltarea plamanilor copiilor nostri, aflati in crestere, iar cei care sufera de o afectiune pulmonara pot constata ca simptomele lor sunt agravate de calitatea deficitara a aerului'', a adaugat Woods.