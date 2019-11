Doua strazi din Roma, redenumite recent dupa academicieni persecutati sub regimul fascist, au fost vandalizate cu vopsea neagra, a declarat miercuri primarul Virginia Raggi, relateaza dpa.



"Un fapt rusinos. Vom curata imediat", a scris Raggi pe Twitter dupa ce indicatoarele stradale au fost murdarite cu vopsea neagra.

Largo Nella Mortara si Via Mario Carrara au fost inaugurate saptamana trecuta in cartierul Primavalle, in prezenta liderilor comunitatii evreiesti din Roma.

Ele au fost numite anterior dupa Arturo Donaggio, un academician fascist care a semnat Manifestul Rasial din 1938, text care argumenta in termeni pseudo-stiintifici faptul ca italienii nu se pot amesteca cu evreii. Manifestul a fost folosit drept justificare pentru legile rasiale care au condus la indepartarea evreilor din scoli, universitati, armata si functii guvernamentale, au interzis casatoriile mixte si au prevazut expulzarea evreilor straini, scrie Agerpres.

Mortara si-a pierdut locul de munca la universitate din cauza legilor rasiale. Carrara a fost dat afara din universitatea in care lucra in 1931 dupa ce a refuzat sa jure credinta regimului fascist. El a fost arestat in 1936 din motive politice si a murit un an mai tarziu.

Italia a fost condusa de dictatorul fascist Benito Mussolini in perioada 1922-1943. Italia condusa de Mussolini a intrat in cel de-al Doilea Razboi Mondial alaturi de Germania nazista a lui Adolf Hitler.