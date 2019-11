Noua Comisie Europeana, condusa de Ursula von der Leyen, a fost aprobata miercuri cu o larga majoritate de Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, informeaza agentiile de presa internationale.



Viitorul executiv comunitar, al carui mandat va incepe la 1 decembrie 2019 si se va incheia la 31 octombrie 2024, a fost investit cu 461 voturi pentru, 157 voturi impotriva si 89 abtineri.

Lista viitorilor comisari europeni, validata luni si de Consiliul Uniunii Europene, ii cuprinde pe Thierry Breton, Helena Dalli, Valdis Dombrovskis, Elisa Ferreira, Mariya Gabriel, Paolo Gentiloni, Johannes Hahn, Phil Hogan, Ylva Johansson, Věra Jourova, Stella Kyriakides, Janez Lenarcic, Didier Reynders, Margaritis Schinas, Nicolas Schmit, Maroš Šefcovic, Kadri Simson, Virginijus Sinkevicius, Dubravka Šuica, Frans Timmermans, Jutta Urpilainen, Adina Valean, Olivér Varhelyi, Margrethe Vestager, Janusz Wojciechowski si Josep Borrell Fontelles, acesta din urma detinand si functia de Inalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, scrie Agerpres.

In luna iulie, eurodeputatii au ales-o pe Ursula von der Leyen, fost ministru german al apararii, in functia de presedinte al Comisiei Europene, cu 383 de voturi pentru, 327 impotriva si 22 de abtineri.

Mandatul Comisiei Von der Leyen trebuia sa inceapa la 1 noiembrie, dar a fost amanat cu o luna din cauza respingerii a trei candidati la postul de comisar european de catre eurodeputati.

Ursula von der Leyen ii succede in functie luxemburghezului Jean-Claude Juncker.

In discursul rostit miercuri dimineata in plenul PE, cand a prezentat obiectivele si prioritatile noii Comisii Europene, Ursula von der Leyen a promis ''transformarea care va atinge fiecare parte a societatii si a economiei noastre'', in timpul mandatului de cinci ani al noului executiv comunitar.

Ea a subliniat ca statul de drept trebuie sa fie respectat oriunde in interiorul blocului comunitar, remarcand ca nu mai poate fi acordat vreun ragaz guvernelor nationaliste din Polonia si Ungaria aflate in dezacord cu Bruxellesul in privinta respectarii standardelor democratice.

Pe de alta parte, Ursula von der Leyen a atentionat ca Uniunea Europeana trebuie sa-si reformeze sistemul de azil si sa-si consolideze frontierele externe.