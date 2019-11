Un barbat a patruns prin efractie in casa din Rochester, New York, a unei femei in varsta de 82 de ani, insa intamplarea nu s-a terminat bine... pentru el, relateaza CNN.



Femeia a povestit ca se pregatea sa mearga la culcare, joia trecuta, cand un barbat a batut la usa sa cerandu-i sa cheme o ambulanta. Willie Murphy a declarat pentru postul WHAM afiliat CNN ca a sunat la politie, dar nu l-a lasat pe barbat sa intre in locuinta. Ca urmare, acesta s-a enervat, a fortat usa si a patruns inauntru. ''E semiintuneric, sunt singura si sunt batrana. Dar, ghici ce, sunt tare!'', a declarat ea aratandu-si bratele musculoase. ''El a ales casa gresita pe care sa o sparga'', a afirmat femeia. Murphy, fosta campioana la culturism, a declarat ca a folosit mai multe obiecte din gospodarie pentru a se apara de intrus, printre acestea fiind o masa. ''Am luat masa si am inceput sa-l lovesc'', a spus ea adaugand ca masa s-a rupt. Fara ca acest lucru s-o impiedice, femeia a apucat unul dintre picioarele mesei si l-a lovit pe barbat, scrie Agerpres. Dupa ce a sarit pe el de cateva ori, Murphy a alergat in bucatarie de unde a luat o sticla cu sampon cu care l-a stropit pe intrus in ochi in timp ce acesta incerca sa se ridice. Apoi, ea a luat o matura si a continuat sa-l loveasca. In timp ce femeia se lupta sa-l tarasca pe barbat afara din casa, politia a intervenit la fata locului. Intrusul a fost urcat ulterior in ambulanta. ''Cred ca a fost fericit cand a plecat pentru ca i-am adus o ambulanta'', a adaugat Murphy. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

