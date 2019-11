Echipele de interventie, ajutate de caini dresati pentru cautare-salvare, drone si utilaje grele, au descoperit miercuri alte trei trupuri neinsufletite printre ramasitele cladirilor prabusite in timpul cutremurului puternic produs marti dimineata, informeaza Reuters. Bilantul provizoriu in urma acestui seism, cel mai violent inregistrat in ultimele decenii in aceasta tara, a ajuns astfel la 25 de morti.



In orasul Thumane, situat in apropiere de epicentrul seismului de marti, o femeie sta in fata unei cladiri prabusite si striga spre salvatori sa ii gaseasca nepoata. La scurt timp, echipele de interventie au recuperat doua cadavre. Potrivit politiei, miercuri, inainte de rasarit, a fost gasita o alta victima.

Alti locuitori au dormit pe strazi, in corturi, de teama replicilor. Unul dintre acestia, Adrian Muci, a declarat ca sase dintre rudele sale au murit in doua cladiri prabusite, iar casa sa a fost la un pas de a se narui. ''Mai am verisori si rude, dar nu stiu unde sunt, daca sunt morti sau nu'', a declarat el pentru Reuters. ''Nu voi mai putea niciodata sa traiesc in casa mea'', a adaugat el.

Cutremurul principal, cu magnitudinea 6,4, produs marti, la ora locala 3:54 (2:54 GMT), a avut epicentrul la 30 kilometri vest de Tirana si a fost resimtit in regiunea Balcanica si in regiunea Puglia din sudul Italiei. Mai multe cladiri s-au prabusit prinzand victimele sub munti de daramaturi, scrie Agerpres.

Un al doilea seism, cu magnitudinea 5,5, s-a produs in aceeasi regiune la cateva ore, noteaza agentia DPA. Un alt seism, cu magnitudinea 5,4 a avut loc ulterior in sud-vestul Bosniei si Hertegovina. Doua persoane au fost ranite in Mostar. Pana dupa-amiaza zona nu s-a linistit, cutremurul violent fiind urmat de peste 250 de replici, potrivit Ministerului Apararii din Albania.

A doua zi de doliu in Albania

Miercuri este zi de doliu in Albania dupa seismul puternic produs marti. Intre timp, echipe internationale de salvatori cauta in continuare supravietuitori printre ramasitele cladirilor prabusite, potrivit AFP.

"Am pierdut vieti, am si salvat multe vieti", a declarat presei marti seara premierul Edi Rama, care a vizitat persoane ranite spitalizate in Tirana. "Din pacate, bilantul pierderilor nu este definitiv", a precizat el inainte de a anunta zi de doliu national miercuri.

Majoritatea trupurilor neinsufletite au fost recuperate dintre ramasitele cladirilor prabusite in orasul turistic Durres, dar si in Thumane, la nord de capitala Tirana.

45 de persoane, salvate

Patruzeci si cinci de persoane au fost salvate, conform unui bilant anuntat marti seara.

Potrivit Ministerului Sanatatii, aproximativ 600 de persoane au fost ranite usor si au fost tratate in mai multe spitale.

Autoritatile au mobilizat aproximativ 300 de soldati si circa 1.900 de politisti. Ajutorul a venit si din mai multe tari europene, fiind trimise echipe din Italia, Grecia, Franta si Romania.

Un seismolog albanez, Rrapo Ormeni, a declarat ca este vorba despre cel mai puternic seism produs in regiunea Durres dupa anul 1926.

La solicitarea autoritatilor albaneze, Uniunea European a activat marti Mecanismul de Protectie Civila Europeana, potrivit agentiei albaneze ATA.

Totodata, a fost activat sistemul Copernicus pentru obtinerea de imagini satelitare ale zonelor afectate, iar Centrul de coordonare a raspunsului la situatii de urgenta al Uniunii Europene este in legatura cu autoritatile albaneze si continua sa monitorizeze situatia, potrivit ATA.

In regiunea balcanica exista o activitate seismica puternica si frecventa din cauza miscarilor placilor tectonice africana si eurasiatica, precum si celor ale microplacii Marii Adriatice. In 1963, un cutremur a ucis o mie de oameni in Skopje, aminteste AFP.

Un cutremur cu magnitudinea 5,6, care a avut loc la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de Tirana la sfarsitul lunii septembrie, a ranit zeci de oameni si a produs pagube la circa 500 de locuinte, unele dintre ele fiind distruse.