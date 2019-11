Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) si Institutul de Geofizica al Statelor Unite (USGS) informeaza ca un seism cu magnitudinea preliminara 6 s-a produs miercuri la nord-vest de insula Creta din Grecia.



Cutremurul a avut loc la o adancime de 56 de kilometri, intre insulele Creta si Kythira.

Pana la acest moment, nu au fost raportate victime sau pagube materiale imediate, noteaza digi24.ro.

Marti, cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar 150 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub daramaturi.