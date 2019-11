Cel putin sase persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar 150 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub daramaturi.



UPDATE: Numarul persoanelor decedate in urma cutremurului a ajuns la 13. Alte sute de oameni sunt raniti. Seismul a avut loc la ora 3:54 (2:54 GMT) la o adancime de 10 kilometri, chiar la nord de orasul de coasta Durres, care este situat la aproximativ 30 de kilometri vest de Tirana, conform Institutului de geofizica al Statelor Unite (USGS). Corpurile neinsufletite a doua femei au fost gasite in ramasitele unui bloc din nordul localitatii Thumane, iar un barbat a decedat in districtul Kurbin, situat in jumatatea nordica a Albaniei, dupa ce a fost cuprins de panica si a sarit dintr-o cladire, a indicat o purtatoare de cuvant a Ministerului Apararii. Alte trei trupuri au fost scoase de sub daramaturile a doua cladiri prabusite in Durres, a indicat Ministerul Apararii, scrie Agerpres. Lucratorii serviciilor de interventie au declarat media locale ca una dintre victime este o femeie varstnica ce a reusit sa-si salveze nepotul protejandu-l cu propriul corp. Cel putin 150 de persoane cu rani minore s-au prezentat la spitale din Tirana si Durres, potrivit ministrului albanez al Sanatatii, Ogerta Manasterliu. Cele mai multe cladiri avariate sunt in Durres, iar cateva persoane au fost transportate la spital in Tirana. Un martor a descris pentru Reuters ca locuitorii au iesit in graba din blocurile din Tirana, unii dintre ei cu copii in brate. O pana de curent a afectat mai multe cartiere. Potrivit Ministerului Apararii, acesta a fost cel mai puternic seism din Albania din ultimii 30 de ani. La trei ore dupa cutremurul principal, o replica puternica a fost resimtita in Tirana. Mai multe cutremure de intensitate mai mica au fost inregistrate in ora de dinainte de seismul major, care a fost resimtit si in regiunile italiene Puglia si Basilicata. ''Eram treji din cauza cutremurelor anterioare, dar ultimul ne-a zdruncinat. Tot ce era in casa a inceput sa cada'', a povestit pentru Reuters Refik, locuitor din Tirana care locuieste la etajul sase al unui bloc. Situata pe malul marilor Adriatica si Ionica, intre Grecia si Macedonia, Albania este o tara cu activitate seismica regulata. Un cutremur cu magnitudinea 5,6, care a avut loc la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de Tirana la sfarsitul lunii septembrie, a ranit zeci de oameni si a produs pagube la circa 500 de locuinte, unele dintre ele fiind distruse.

