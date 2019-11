Tanara activista ecologista suedeza Greta Thunberg va fi redactor-sef al emisiunii matinale de la postul de radio britanic BBC Radio 4 in perioada vacantei de Craciun, a anuntat sambata BBC, potrivit AFP.



Adolescenta in varsta de 16 ani, ambasadoare a luptei impotriva schimbarilor climatice, favorita la premiul Nobel pentru Pace din 2019, este una dintre cele cinci personalitati care vor realiza aceasta emisiune foarte populara in Regatul Unit in perioada dintre Craciun si Anul Nou.

Greta Thunberg va modera discutii cu mai multe personalitati care lupta impotriva incalzirii globale, precum si cu lideri locali. Adolescenta a sugerat totodata realizarea unor reportaje in Antarctica si in Zambia si un interviu cu Mark Carney, guvernator al Bancii Angliei, scrie Agerpres.

Brenda Hale, presedinta Curtii Supreme britanice, care a pronuntat ca ''ilegala'' decizia premierului conservator Boris Johnson de a suspenda Parlamentul, va fi, de asemenea, redactor-sef al emisiunii.

Prima femeie care a prezidat Curtea Suprema, Lady Hale a tinut primele pagini ale ziarelor in momentul cand a anuntat, in septembrie, aceasta decizie istorica, cu efecte semnificative pentru seful guvernului, starnind comentarii si pentru brosa in forma de paianjen pe care o purta.

Aceasta le va prezenta ascultatorilor Curtea Suprema si va vorbi despre hartuirea morala.

Printre ceilalti redactori-sefi invitati se mai numara artista Grayson Perry, care va aborda tema stereotipurilor, rapperul ''George The Poet'', despre problema identitatii, si Charles Moore, fostul redactor-sef al cotidianului conservator The Daily Telegraph, care va vorbi despre libertatea de exprimare.

In anii anteriori, printre realizatorii emisiunilor s-au numarat printul Harry, actrita Angelina Jolie si profesorul Stephen Hawking.