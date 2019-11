O mama din Australia a fost acuzata de crima dupa ce fetitele sale au fost gasite moarte in masina sa lasata in soare, informeaza luni BBC.

Cele doua fetite, in varsta de un an, respectiv, doi ani, au fost descoperite sambata fara suflare de catre politia din statul australian Queensland, fara a fi clar pe moment cat timp au fost lasate in interiorul masinii.

Corpurile micutelor prezentau dovezi ca fusesera expuse la caldura extrema, a indicat ofiter de politie.

Temperatura la momentul in care fetitele au fost descoperite in vehicul, intr-un oras din apropiere de Brisbane, era de 31 grade Celsius.

Mama lor, Kerri-Ann Conley, 27 de ani, este prima persoana acuzata de crima dupa ce autoritatile din Queensland au extins definitia crimei pentru a include cazurile de "indiferenta nesabuita fata de viata umana".

De asemenea, femeia a fost pusa sub acuzare pentru posesie de droguri, relateaza ABC.

Potrivit autoritatilor din Queensland, felul in care erau crescute fetitele era cunoscut de catre Departamentul pentru Protectia Copilului, potrivit Agerpres.