Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Republica Franceza.



"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale si serviciul meteorologic al Aeronauticii militare franceze, incepand cu noaptea zilei de 22 noiembrie 2019, se va intensifica vantul, la rafala (cu viteza de 100 - 120 km/ora), pe intreg litoralul, din Languedoc pana pe Coasta de Azur, fiind emis si un cod portocaliu de ploi torentiale si furtuna in Gard, Herault, Bouche–du-Rhône, Alpes Maritimes.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755 si Consulatului General al Romaniei la Marsilia: +33491221741, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie urmatoarele telefoane de permanenta: misiunea diplomatica a Romaniei in Republica Franceza: +33680713729, Consulatul General al Romaniei la Marsilia: +33610027164, Consulatul General al Romaniei la Lyon: +33643627736 si Consulatul General al Romaniei la Strasbourg: +33627050022, la care pot apela in functie de zona in care se afla", se arata intr-un comunicat MAE.