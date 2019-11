Ratele dintr-o mica ferma din Franta au dreptul sa macane in continuare, a hotarat marti un tribunal, respingand astfel plangerea unor vecini nemultumiti de zgomotul produs de aceste pasari, relateaza Reuters.





Tribunalul din Dax a dispus ca nivelul de zgomot produs de circa saizeci de rate si gaste, aflate pe proprietatea fermierei pensionare Dominique Douthe, la poalele Pirineilor, in sud-vestul Frantei, se incadreaza in limitele acceptabile, potrivit postului France 3, scrie Agerpres.

''Ratele au castigat'', a declarat Douthe pentru Reuters dupa decizia tribunalului. ''Sunt foarte fericita pentru ca nu voiam sa imi omor ratele'', a adaugat proprietara pasarilor.

Plangerea a fost adusa in fata instantei de vecinii lui Douthe, care s-au mutat in urma cu aproximativ un an, pe o proprietate din Soustons, aflata la circa 50 de metri distanta de spatiul in care se afla pasarile.

Numele semnatarilor plangerii din Soustons, la aproximativ 700 kilometri sud-vest de Paris, nu a fost facut public.

Avocatul vecinilor a declarat ca zgomotul pasarilor a depasit nivelul permis si ii impiedica pe reclamanti sa se bucure de gradina sau sa doarma cu ferestrele deschise. Semnatarii plangerii au cerut masuri imediate pentru reducerea zgomotului si daune de 3.500 de euro, potrivit media franceze.

Aceasta disputa este cea mai recenta dintr-o serie de cazuri aduse in fata judecatorilor din Franta izvorate in urma conflictelor tensiunilor dintre locuitorii de la orase care achizitioneaza locuinte in mediul rural, insa nu sunt pregatiti sa faca fata realitatilor din acest mediu.

In luna septembrie, un tribunal din Franta a dispus ca un cocos pe nume Maurice isi poate continua cantecele din zori, in pofida nemultumirii vecinilor mutati de la oras, intr-un caz devenit celebru, ce a provocat dezbateri aprinse si a declansat actiuni de sustinere chiar si din Statele Unite. Proprietara cocosului Maurice de pe insula franceza Oleron a declarat pentru Reuters ca tribunalul din Rochefort (vestul Frantei) a respins solicitarea primita din partea vecinilor ca pasarea sa fie redusa la tacere. ''Astazi, Maurice a castigat o lupta pentru toata Franta'', a spus la acea vreme Corinne Fesseau.