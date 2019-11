Laurent Simons, un baietel de noua ani din Belgia, este pe cale sa devina cel mai tanar absolvent de universitate din lume dupa ce va finaliza studiile de licenta in inginerie electrica la Universitatea de Tehnologie din Eindhoven, Olanda, luna viitoare, informeaza Reuters.



"Plasam neuroni si facem conexiuni ca sa vedem cum raspunde o anumita parte a creierului la medicatie", spune baiatul despre proiectul la care lucreaza in cadrul universitatii si care combina biomedicina cu ingineria electrica.

"Intentionez sa imi incep doctoratul si sa studiez putin medicina, dar inainte, o sa-mi iau o vacanta", a povestit baietelul, nascut in Belgia, dar care acum locuieste in Olanda, despre planurile sale de dupa absolvire.

‘He’s maybe three times smarter than the smartest student we’ve ever had.’: Nine-year-old Laurent Simons is all set to become the world’s youngest university graduate when he completes a bachelor’s degree in electrical engineering next month https://t.co/k134WduQyn pic.twitter.com/ayh38TOHre — Reuters (@Reuters) November 21, 2019

Dupa ce a parcurs ciclul liceal in aproximativ un an, Laurent, care are un IQ de 145, a inceput cursurile universitare si este hotarat finalizeze ciclul de licenta, care in mod obisnuit dureaza trei ani, in doar noua luni.

"Toti profesorii sunt cu adevarat entuziasmati de a-l avea pe Laurent drept student, iar pentru noi este o situatie unica, intrucat este cel mai tanar student pe care l-am avut vreodata", a declarat directorul de programe al universitatii, Sjoerd Hulshof.

"Viteza mintii sale - nu ne putem imagina ce se intampla in creierul lui. Este, probabil, de trei ori mai inteligent decat cel mai bun student pe care l-am avut vreodata".

Pana in prezent, cea mai tanara persoana care a obtinut o diploma universitara este americanul Michael Kearney, care a realizat aceasta performanta in iunie 1994, la varsta de 10 ani si patru luni, potrivit Cartii Recordurilor Guinness.

Cand nu are cursuri la universitate, Laurent spune ca-i place sa scoata cainele la plimbare, sa joace jocuri video precum Minecraft si Fortnite sau sa publice fotografii pe Instagram.

Inspirat de inventatorul sarbo-american Nikola Tesla, baiatul isi doreste sa cerceteze domeniul organelor artificiale si, la final, sa dezvolte un corp complet artificial in propriul laborator. "Bunicii mei au probleme cardiace", si-a argumentat baietelul alegerea, scrie Agerpres.

Ofertele curg de la universitatile din lumea intreaga, iar parintii lui Laurent il ajuta sa analizeze optiunile, institutiile de invatamant de pe coasta de vest a Statelor Unite reprezentand una dintre destinatiile preferate.

Laurent Simons, 9, of Belgium will become one of the youngest people in the world to graduate from a university. His teachers and others have called him a genius. He simply says, “I’m quite lazy” (because he’s not into sports). https://t.co/JOdv73ZNXV — The New York Times (@nytimes) November 18, 2019

Tatal baiatului, Alexander, nu se hazardeaza sa anticipeze viitorul lui Laurent, intrucat baiatul a depasit pana acum toate asteptarile, dar a tinut sa sublinieze ca nu este nicio graba.

"El acum pur si simplu invata jucandu-se, totul e o joaca", a spus acesta. "Iar din punctul nostru de vedere, e foarte bine".