Imagini uimitoare arata o femeie care si-a riscat viata ca sa intre intr-o padure in flacari si a salvat un urs koala, care era ranit si confuz. Aceasta s-a folosit doar de tricoul pe care il purta si-l umezise cu apa.











Ursii koala sunt catalogati drept animale vulnerabile pe lista celor amenintate cu disparitia. Supravietuirea acestora este pusa in primejdie si de incendiile devastatoare care au ars deja peste mii de kilometri patrati de padure in coasta de est a Australiei.

O inregistrare care surprinde gestul unei femei a facut urmaritorii sa o numeasca erou. Asta pentru ca aceasta a riscat totul pentru a salva un urs koala, infruntand fara ezitare incendiile de vegetatie. Dupa ce observa animalul dezorientat care se duce fix in mijlocul unor flacari, intr-o padure din Noul Wales de Sud, o localnica pe nume Toni s-a grabit sa il salveze. Aceasta si-a dat jos tricoul pe care il imbraca, l-a umezit si l-a luat in brate, scotandu-l in strada. Daca nu ar fi fost salvat, animalul nu ar fi gasit vreo cale sa iasa din infern si risca sa moara, pentru ca deja era derutat de foc si fum.

In prezent, ursul koala este intr-o clinica veterinara si a suferit arsuri serioase. Medicii spera sa supravietuiasca, noteaza Bored Panda.

Autoritatile australiene anunta ca undeva la 350 de ursi koala ar fi murit pana in prezent din cauza incendiilor izbucnite in estul Australiei in ultimele saptamani. Mai multe echipe de salvare si cautari lucreaza in zona non-stop, pana in prezent gasindu-se 31 de exemplare care sunt tratate pentru arsuri si dezhidratare.